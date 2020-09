Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat miercuri seara, dupa videoconferința cu prefecții și cu reprezentanții instituțiilor cu responsabilitați in gestionarea epidemiei, noi reguli pentru persoanele care vin in Romania. „Știți ca nu am mai actualizat lista țarilor, pentru ca la nivel european a fost o dezbatere și…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va fi o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care va stabili reintroducerea unor restrictii pentru tarile care au nivelul de infectare superior pe ultimele 14 zile nivelului din Romania.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile comparativ cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. Olanda, Luxemburg, Franța, Spania și Cehia sunt…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va fi o sedinta luni a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care va stabili reintroducerea unor restrictii pentru tarile care au nivelul de infectare superios pe ultimele 14 zile nivelului din Romania. Seful Executivului a explicat ca cei care vin in…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Romania va reintroduce restricții pentru persoanele care vin din țari care au un nivel de infectare superior - cei care stau mai puțin de trei zile trebuie sa prezinte un...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi hotararea numarul 38 din 1 august 2020, prin care limiteaza programul teraselor, barurilor și operatorilor de jocuri de noroc. Sunt vizate șapte județe și Capitala.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat in cadrul unei sedinte o serie de noi masuri care vor fi luate in Romania incepand cu data de 1 august. Noile restrictii vin ca urmare a cresterii sustinute a numarului de cazuri de coronavirus in Romania: de 9 zile consecutiv s-au inregistrat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit noi criterii, pe timpul pandemiei de Covid-19, in ceea ce privește exceptarea de la carantina și izolare a persoanelor care vin din state ale Uniunii Europene. A fost stabilit drept criteriu pe baza caruia se face exceptarea de la masurile de…