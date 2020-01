Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Corneliu Stefan a fost ales, duminica, sa conduca organizatia PSD Dambovita, in locul Rovanei Plumb. „Munca de acum incepe”, i-a transmis Marcel Ciolacu. Senatorul Titus Corlatean a criticat dur alegerea lui Andrei Plumb, fiul Rovanei, in functia de vicepresedinte al organizatiei. Unul dintre…

- Deputatul Corneliu Stefan este noul presedinte al PSD Dambovita, acesta impunandu-se in fata contracandidatului sau, europarlamentarul Rovana Plumb, la alegerile de duminica de la Conferinta extraordinara a organizatiei.

- Rovana Plumb, care candideaza duminica pentru un nou mandat la sefia PSD Dambovita, a fost criticata dur de colegi. Titus Corlatean a acuzat-o de nepotism, in conditiile in care filiala e condusa, in realitate, de fiul Rovanei Plumb. Deputatul PSD Corneliu Stefan, contracandidatul lui Plumb, sustine…

- Rovana Plumb, care a condus pana in prezent PSD Dambovita si care candideaza duminica pentru un nou mandat la sefia filialei, a fost dur criticata in conferinta de alegerii. Titus Corlatean a acuzat nepotism, decizi gresite, neimplicare, in timp ce contracandidatul lui Plumb sustine ca actuala conducere…

- Deputatul social-democrat Corneliu Stefan si-a anuntat vineri seara, într-o conferinta de presa, candidatura la presedintia PSD Dâmbovita, sustinând ca actualul lider al organizatiei, Rovana Plumb, nu a reusit sa mentina unitatea si nu a avut rezultate electorale bune si trebuie sa…

- Vineri seara, in cadrul unei conferințe de presa la sediul PSD Dambovița, deputatul Corneliu Ștefan și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PSD Dambovița la alegerile din data de 19 ianuarie2020. In echipa deputatului Corneliu Ștefan se regasesc senatorul Titus Corlațean, candidat…

- Turul doi al alegerilor prezidențiale s-a desfașurat duminica, 24 noiembrie 2019. Pe primul loc, s-a clasat detașat Klaus Iohannis, cu un procent de 65,88%, cel care a obtinut un al doilea mandat de președinte, pentru urmatorii cinci ani. Viorica Dancila a obtinut un scor de 34,12%.. Klaus Iohannis…

- Klaus Iohannis, candidatul susținut de PNL, a caștigat un nou mandat de președinte al Romaniei. Klaus Iohannis a caștigat zdrobitor alegerile prezidențiale in Lugoj, dar și la Buziaș și Faget. La Lugoj, din cele 18.251 de voturi valabil exprimate (312 voturi au fost nule), Klaus Iohannis…