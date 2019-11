Stiri pe aceeasi tema

- Seul, 6 nov /Agerpres/ - Un serviciu insolit infiintat in Coreea de Sud ofera clientilor sai inmormantari gratuite, insa numai pentru persoane care sunt inca in viata, informeaza Reuters. Peste 25.000 de persoane au participat deja la "inmormantari cu persoane vii" organizate in masa la Hyowon Healing…

- Peste 25.000 de persoane au participat deja la 'inmormantari cu persoane vii' organizate in masa la Hyowon Healing Center, un centru de insanatosire inaugurat in 2012, in speranta de a-si imbunatati vietile prin simularea deceselor lor. 'Odata ce devii constient de moarte si traiesti experienta ei,…

- Austrian Airlines, subsidiara Lufthansa, intentioneaza sa concedieze aproximativ 500 de angajati, ca parte a eforturilor de a-si reduce costurile anuale cu aproximativ 100 de milioane de euro (112 milioane de dolari), au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Un petrolier iranian a fost lovit vineri de doua presupuse rachete in timp ce nava se afla la circa 100 de km de portul saudit Jeddah, incident care a provocat o scurgere de petrol in Marea Rosie, a indicat operatorul vasului, citat de AFP si Reuters.Compania nationala iraniana (National…

- Acesta a mai declarat ca și in eventualitatea in care Marea Britanie reușește sa evite un Brexit fara acord, rata dobanzii ar putea cel mult sa ramana aceeași, daca nu chiar sa descreasca. Dupa ce declarațiile acestuia au fost raportate de catre presa, lira s-a depreciat cu 0,4% fața de dolar.…

- Toți cei șase oameni de la bordul unui elicopter civil care s-a prabușit sambata dupa-amiaza in nordul Norvegiei au murit, transmite Reuters, citand poliția locala. Toți cei cinci pasageri erau norvegieni cu puțin trecuți de varsta de 20 de ani, a șasea victima fiind pilotul care era suedez. Un supraviețuitor…

- Cel mai bogat om din Hong Kong, magnatul Li Ka-shing, a cerut vineri oamenilor ”sa iubeasca China, Hong Kongul si pe ei insisi”, in primele sale comentarii publice referitoare la escaladarea protestelor pro-democratie care au perturbat viata din oras in ultimele saptamani si au provocat China, transmite…

- Huawei a prezentat în China propriul sau sistem de operare care va fi pus pe smartphone-uri și pe alte dispozitive, compania chineza fiind amenințata ca va pierde accesul la sistemul de operare Android, din cauza restricțiilor impuse de statul american. Sistemul se numește Harmony în engleza…