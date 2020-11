Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca romanii au unele concepții mai interesante. Dintre aceștia, unii susțin cu tarie ca lumea este condusa de aceste legi nescrise, numite superstiții, și țin sa fie transmise din generație in generație. Neam superstițios. Ce inseamna daca te mananca in varful capului sau in ureche Superstiția…

- Situația in pandemia de coronavirus ramane grava la nivelul județului Salaj, de asemenea pe intreg teritoriul țarii. Un numar mare de infectari cu Covid-19 in Salaj a fost raportat in zilele acestui sfarșit de saptamana, situație care face ca presiunea pe sistemul medical sa fie tot mai mare, iar rata…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat la Iași, unde se afla in campanie electorala, ca nu poate susține acordarea de stimulente financiare profesorilor. Orban a motivat afirmația facuta, prin faptul ca acest lucru, coroborat cu majorarea pensiilor cu 40% ar duce la falimentarea economiei. „PSD este un partid…

- In Franța, la Bordeaux, autoritațile au decis noi masuri din cauza creșterii numarului de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Participarea la adunari publice sau manifestații este permisa in limita a cel mult 1.000 de persoane.In parcuri, gradinițe sau la plaja, grupurile nu vor depași zece persoane,…

- In timp ce retailerii traditionali au anuntat concedieri importante pe fondul pandemiei de coronavirus, unele firme renuntand la mai multe mii de angajati, izolarea a dat un impuls semnificativ comertului electronic, informeaza AFP preluat de agerpres. Potrivit firmei de consultanta Kantar, comertul…

- Seful Agentiei americane pentru Alimente si Medicamente (FDA), Stephen Hahn, a anuntat intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Financial Times ca este posibil ca un viitor vaccin impotriva coronavirusului sa fie autorizat potrivit unei proceduri de urgenta inainte de incheierea testelor…

- In ceea ce priveste adversarul de sambata, Badea recunoaste ca CFR are jucatori mult mai valorosi decat Pandurii dar la nivel de grup echipa sa este superioara: „CFR are jucatori peste medie, pot sa ma refer la achizitiile facute acum, Bielanovic car...

- La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Carei, au depistat un tanar, de 27 de ani, din Carei, banuit ca la aceeași data ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unei societați comerciale, de pe raza localitații de domiciliu. Totodata, in urma verificarilor efectuate…