Sportiva romana Alina Rotaru-Kottmann s-a calificat, sambata, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, informeaza Agerpres.

Federatia Romana de Atletism a anuntat componenta delegatiei Romaniei, la Campionatele Europene de sala, programate intre 2-5 martie, la Istanbul.

Echipa feminina de sabie a Romaniei, compusa din Amalia Covaliu, Alexandra Mitrus, Ilinca Pantis si Amalia Stan, s-a clasat pe locul 7, luni, la Campionatele Europene de scrima pentru juniori de la Tallinn (Estonia).

Atleta Claudia Bobocea a stabilit un nou record al Romaniei in proba neclasica de 1.000 metri, sambata, in cadrul reuniunii "Birmingham World Indoor Tour Final", potrivit paginii de Facebook a CSA Steaua Bucuresti, citata de Agerpres.

Echipa feminina de sabie a Romaniei a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Tallinn (Estonia), joi, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 45-40 in finala.

Sportivul Casian Cidu a castigat, miercuri, medalia de argint in proba de sabie - cadeti, la Campionatul European de la Tallinn (Estonia).

Echipa masculina de sabie cadeti a Romaniei a cucerit duminica medalia de aur la Cupa Riposta, competitie desfasurata la Bucuresti. Tot duminica Amalia Covaliu a castigat medalia de argint in competitia feminina individuala la sabie.

O solicitare a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a tramsnite un mesaj de pace inainte de startul finalei Cupei Mondiale de fotbal din Qatar ar fi fost respinsa de FIFA, potrivit unei surse citate de CNN, potrivit news.ro.