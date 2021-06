Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a aflat joi la Timișoara, unde a vizitat noul terminal de sosiri curse externe de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Apoi, prim-ministrul a vizitat Universitatea Politehnica din Timișoara, in contextul sarbatoririi a 100 de ani de la inființarea instituției de invațamant.…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, critica intr-o postare pe pagina sa de socializare Guvernul PNL-USR pentru modul cum a elaborat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Potrivit lui Cosmin Vasile, Oltenia risca sa ramana izolata de Europa din cauza lipsei de viziune…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a vorbit, marți seara, la TVR, despre premierul Florin Cițu, care, tot timpul, iese in spațiul public cu cifre. "Premierul este bine, m-am desparțit acum jumatate de ora de el. Florin Cițu vine cu date. Cand vorbește de creștere economica, vine cu cifre. Susține…

- Uniunea Europeana susține dezvoltarea sectorului agro-alimentar și formarea tinerilor specialiști calificați in Republica Moldova, acestea contribuind in mod esențial la cresterea nivelului de trai a locuitorilor din mediul rural. Despre modernizarea și dezvoltarea sistemului educațional profesional…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu sustine impunerea pasapoartelor de vaccinare pentru intrare sau iesire intrucat nu se stie cu siguranta daca vaccinarile previn sau nu transmiterea virusului, precum si ca urmare a unor temeri legate de echitate, a afirmat marti o purtatoare de cuvant a organizatiei,…

- Ordinul prin care seful DSU Raed Arafat a decis sa prelungeasca restrictiile la Timisoara in perioada 22- 24 martie, peste hotararea luata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta Timis, a fost anulat de Curtea de Apel Bucuresti, conform news.ro. Decizia nu este definitiva, iar Raed Arafat a anunțat…

- In contextul aplicarii masurii de carantina pentru municipiul București și a inchiderii școlilor, Florin Cițu a specificat ca școlile nu se vor inchide in capitala, „cum nici la Timișoara școlile nu s-au inchis”. Potrivit unui ordin comun din 6 martie, școlile au activitați online in cazul in care rata…