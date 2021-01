Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o discutie si cu domnul Kelemen Hunor si cu domnul Dan Barna. Da, si eu vreau sa fie redeschise scolile si restaurantele. Am spus acest lucru si anul trecut. Din punctul meu de vedere, daca nu ar fi problema de sanatate, as vrea sa fie redeschise.

- Cu toții ne dorim redeschiderea școlilor și acest lucru se va intampla de indata ce situația epidemiologica o va permite, fara a pune in pericol sanatatea publica, a declarat miercuri Sorin Cimpeanu, propus pentru Ministerul Educației. Acesta a primit aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate…