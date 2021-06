Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni seara, ca Romania va vinde Danemarcei un milion de doze de vaccin Pfizer, la pretul de achizitie. Premierul sustine ca tinta principala - aceea de a elimina pandemia - a fost atinsa, chiar daca tintele de vaccinare anuntate in repetate randuri nu s-au atins.

- Premierul Florin Cițu a spus ca exista o analiza a stocurilor de doze de vaccin care urmeaza sa expire și ca Guvernul comunica cu mai multe țari pentru a exporta sau dona serurile anti-Covid. O astfel de țara este Danemarca, care va cumpara 1 milion de doze Pfizer de la Romania, la prețul de achiziție…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca numeroase de doze de vaccin anti-Covid achiziționate de Romania vor fi trimise in alte țari. Dozele fie vor fi donate, fie vor fi vandute, printre țarile enumerate de...

- Romania a trimis cateva sute de mii de doze de vaccin romanilor din Republica Moldova, dar trimite un milion de doze in Danemarca. Premierul Florin Cițu a anunțat ca numeroase de doze de vaccin anti-Covid achiziționate de Romania vor fi trimise in alte țari. Dozele fie vor fi donate, fie vor fi vandute,…

- Romania poate vinde sau dona surplusul de cateva milioane de doze de vaccin anti-Covid, ramase neutilizate din cauza dezinteresului populatiei, Ordonanta de urgenta care reglementeaza aceasta procedura fiind aprobata in sedinta de Guvern de miercuri.

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID-19, din cauza interesului scazut al populației. Pentru a evita ca serurile sa expire in depozite, in loc de peste 7 milioane de doze de ser, tara vecina va primi doar 2,6 milioane in aceasta luna.

- Romania a depașit in weekend pragul de un milion de pacienți diagnosticați, oficial, cu boala COVID-19. De la inceputul epidemiei și pana acum, peste un 1.200.000 de romani au ajuns la medic infectați cu Sars-Cov-2. Premierul Florin Cițu susține ca acest val, cel mai dur, al epidemiei de Covid va dura…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in urma cu o luna ca Romania ar putea produce un vaccin anti-COVID-19, informand ca a inceput discuțiile cu Uniunea Europeana. Noile vești despre operațiune. Romania ar putea produce un vaccin anti-COVID-19. Premierul Cițu: Am anunțat deja UE O companie romaneasca ar…