Premierul Florin Citu a afirmat, joi, ca se poate desfasura sambata Congresul PNL in conditii de siguranta sanitara, existand recomandari ale specialistilor, si, ca urmare, va "ignora" declaratiile politice ale unor fosti prefecti. Fostul prefect al Capitalei Alin Stoica a sustinut ca nu se poate organiza Congresul PNL cu 5.000 de participanti in conditiile in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit 3 la mia de locuitori in Bucuresti. "Declaratiile politice de la cei care au fost prefecti eu le ignor. Oamenii politici fac tot felul de declaratii. Specialistii, avem recomandare de la specialisti,…