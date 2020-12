Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa prima ședința de Guvern, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2020 și salariul minim va crește cu puțin peste nivelul inflației. Florin Cițu a anunțat ca bugetul va fi construit cu un deficit bugetar in jur de 7% din…

- Premierul Florin Citu a declarat astazi ca a gasit o solutie care sa permita romanilor care au fost si sunt inca afectati de criza sa poata sa beneficieze in continuare de amanarea ratelor la banci, potrivit Agerpres. „Am avut, pentru ca stiu ca este tot de interes public, discutii, in toata aceasta…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa ședința de guvern, ca se lucreaza la o soluție prin care anumite categorii ale populației, afectate de pandemie, vor putea sa-și amane in continuare plata ratelor la banci. Soluția este in acord cu recomandarile europene, iar detaliile vor fi anunțate in zilele…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa ședința de guvern, ca se lucreaza la o soluție prin care anumite categorii ale populației, afectate de pandemie, vor putea sa-și amane in continuare plata ratelor la banci.

- ”Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale,…

- Guvernul liberal continua politica pro-activa de sprijinire a mediului de afaceri pentru accelerarea creșterii economice și politicile bugetare care sprijina creșterea economica, fara majorari de taxe și impozite și pentru perioada 2020-2024.

- MFP cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor și dupa 1 ianuarie 2021. Cițu: Avem in continuare nevoie de astfel de facilitati Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021,…

- Ministerul Finantelor Publice cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor pentru clientii bancilor dupa 1 ianuarie 2021, a declarat ministrul de resort, Florin Citu, la "Banking Forum Online", mentionand ca una dintre variante...