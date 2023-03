Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…

- Cinematograful timișorean Victoria va gazdui intre 30 martie și 2 aprilie „Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiana in Romania”, un festival care va prezenta cele mai bune 12 filme italiene realizate recent, precum și filme clasice din lunga și prestigioasa istorie a cinematografiei italiene,…

- Galeria Calpe gazduiește expoziția „Respirari – Horia Bojin & Tiberiu Giuca”, al carei vernisaj va avea loc in 16 martie, de la ora 18,00, și va fi susținut de conf. univ. dr. Gabriel Kelemen. Doi artiști consacrați – sculptorul Horia Bojin și graficianul Tiberiu Giuca – au realizat o expoziție a unui…

- Timișoara a devenit cunoscuta pentru trei teatre naționale, in trei limbi diferite: romana, maghiara și germana. Din 2019 a inceput sa funcționeze teatrul de stat in limba sarba, iar din 2023 va funcționa și un teatru in limba roma.

- Arta sub toate formele si in cele mai neasteptate locuri, la Timisoara, in weekendul de debut al Capitalei Culturale Europene. Papusile au umplut din nou strazile, muzeele au fost pline de vizitatori, pana si tramvaiele au capatat farmec si spun povesti ce trebuie decodificate.

- „Vrem sa aratam ca prin cultura, prin arta, putem sa mobilizam o comunitate”, a spus primarul orasului Timisoara, vineri, in conferinta de deschidere a programului Capitala Europeana a Culturii. „Anul acesta sunt alocati in plus 10 milioane de euro pentru cultura”, a precizat edilul, subliniind ca…

- Institutul Francez, in parteneriat cu Faber Fondation Groupe EDF, ifa, FunkForum, aduce la Timișoara expoziția „Fake News: art, fiction, mensonge”, care exploreaza și descifreaza mecanismele de creare și difuzare a informațiilor false propagate pe Facebook, Twitter, Instagram și alte platforme sociale…

- Intre 29 decembrie și 2 ianuarie timișorenii și turiștii se vor bucura de Festival of Lights, un spectacol extraordinar de lumini, proiecții artistice, artificii și jocuri de lasere. Evenimentul, finanțat de Consiliul Județean, prin Muzeul Național al Banatului, are rolul de a marca intrarea in anul…