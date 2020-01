Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Manelistul este acuzat ca a postat pe Youtube un videoclip filmat si montat anterior, prin intermediul caruia a instigat publicul larg la ura si discriminare impotriva femeilor

- Laitmotivele lumii manelelor, dușmanii și poliția, le dau de furca artiștilor și in viața de zi cu zi, iar asta deoarece aproape toate vedetele genului au avut și au probleme cu legea. Pe scurt, cei mai mulți dintre maneliști au dat cu subsemnatul la poliție, fiind cercetați ori acuzați de diverse infracțiuni.…

- Dani Mocanu a avut un mesaj pentru dusmanii lui. Manelistul este unul dintre cei mai in voga artisti din Romania. Chiar daca se bucura de succes, Dani Mocanu nu a scapat nici de gura criticilor, care au avut mereu ceva de spus la adresa sa.

- Dani Mocanu a avut de multe ori probleme cu legea, insa acum se pare ca a „cazut la pace” cu poliția. Ei, stați așa ca nu este vorba de probleme și ilegalitați! Dani Mocanu și-a surprins fanii cu o ipostaza in care nimeni nu a crezut ca va fi vazut vreodata.

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai ravniți cantareți ai momentului. Artistul face milioane de vizualizari pe youtube și tot atat de multe milioane baga și in buzunar. Cantarețul cutreiera țara in lung și-n lat, dar are cu ce sa se mandreasca. Deține doua bolide de lux.