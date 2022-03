Stiri pe aceeasi tema

Formatia Gaz Metan Medias a suferit un nou esec in Liga 1 Casa Pariurilor, dupa ce a pierdut pe teren propriu, scor 2-0, cu FC U Craiova 1948, in etapa a doua a play-out-ului.

In primul meci al etapei a 28-a a campionatului de fotbal al Frantei, Lille si Saint-Etienne au incheiat nedecis, 0-0.

Justitia argentiniana a dispus inchiderea etapei de anchetare in dosarul privind cauzele care au dus la moartea legendarului fotbalist Diego Maradona si acum se asteapta citatia pentru dezbaterea orala, transmite EFE, care citeaza surse judiciare, potrivit Agerpres.

Athletic Bilbao a invins-o pe Levante cu scorul de 3-1, luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei, conform Agerpres.

Liderul Paris Saint-Germain, fara Kylian Mbappe, suspendat, a pierdut neasteptat in deplasare cu OGC Nice (0-1), intr-un meci disputat sambata in contul etapei a 27-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1.

Petrolul Ploiesti a terminat la egalitate cu FC Buzau, 0-0, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii a II-a de fotbal.

Elvetianca Priska Nufer a castigat surprinzator proba feminina de coborare de duminica, de la Crans-Montana, etapa din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, scrie AFP, citat de Agerpres.

Echipa Steaua a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia Unirea Constanta, in etapa a XVII-a din Liga 2, conform news.ro.