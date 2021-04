VIDEO China: Viața normală din Wuhan la un an de la încheierea lockdown-ului Pe malurile râului Wuhan Yangtze, oamenii au reînceput sa înalte din nou zmeie, strazile sunt aglomerate și garile pline, iar cireșii sunt în floare. În Wuhan, orașul chinez cel mai afectat de focarul Covid-19 la începutul anului 2020, viata a revenit la normal, relateaza Rai News, citat de Rador.



A trecut un an de când &"lockdown-ul&", care în mijlocul Anului Nou Lunar Chinezesc blindase mai mult de trei luni metropola cu 11 milioane de locuitori pentru a evita raspândirea virusului, a fost ridicat, pe 8 aprilie 2020. Muncitorii începusera… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

