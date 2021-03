Procesul cetateanului canadian Michael Kovrig, inchis de mai bine de doi ani in China sub acuzatii de spionaj, a inceput luni dimineata la Beijing, a anuntat un inalt oficial al ambasadei canadiene, transmite AFP. Procesul are loc la trei zile dupa cel al compatriotului sau, Michael Spavor, care a avut loc la Dandong (nord-estul Chinei) si care s-a incheiat in aproximativ doua ore fara ca verdictul sa fie facut public. Cei doi canadieni au fost arestati in decembrie 2018, la scurt timp dupa arestarea in Canada, la solicitarea SUA, a directoarei financiare a gigantului chinez al telecomunicatiilor…