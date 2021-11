Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei Moderna, Stephane Bancel, estimeaza ca vaccinurile impotriva Covid-19 vor avea eficiența redusa in a preveni infecția cu noua varianta Omicron, dar vor menține un nivel de protecție. Intr-un interviu pentru CNBC , el a precizat ca ar putea dura luni pentru a dezvolta…

- Compania BioNTech a inceput munca pentru un vaccin special impotriva variantei Omnicron. Prezinta mai multe mutații decat varianta Delta Compania BioNTech a inceput munca pentru un vaccin special impotriva variantei Omnicron. Prezinta mai multe mutații decat varianta Delta Compania BioNTech, inventatoarea…

- Compania BioNTech lucreaza la un vaccin special pentru varianta Omicron de Covid-19: Ce spun reprezentanții firmei Compania BioNTech lucreaza la un vaccin special pentru varianta Omicron de Covid-19: Ce spun reprezentanții firmei In cursul zilei de luni, 29 noiembrie, reprezentanții companiei germane…

- Barry Schoub, expert din Africa de Sud, spune ca este ”logic” ca prevalența HIV in regiune sa fie legata de apariția noii variante a coronavirusului. De asemenea profesorul Schoub mai subliniaza pentru Sky News și legaturile variantei Omicron cu persoanele nevaccinate. Virusul sta la panda! Mutația…

- BioNTech SE a anunțat vineri ca se așteapta la mai multe date despre o noua varianta ingrijoratoare de coronavirus detectata in Africa de Sud in decurs de doua saptamani pentru a determina daca vaccinul sau produs cu partenerul Pfizer Inc ar trebui sa fie reelaborat. relateaza Gloria Tso.BioNTech a…

- Moderna a anuntat vineri ca intentioneaza sa produca o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a Covid-19, depistata in Africa de Sud si considerata „ingrijoratoare” de OMS, informeaza News.ro . „Moderna va produce rapid un vaccin candidat pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- Oamenii de stiinta raspund la o serie de intrebari-cheie legate de tulpina COVID din Africa de Sud. Cand a fost tulpina detectata pentru prima data? Tulpina a fost identificata prima data marti, 23 noiembrie 2021, si este considerata ingrijoratoare din cauza numarului mare de mutatii, care ar putea…

- Sub 40 la suta dintre romani aveau incredere in informatiile pe care le primeau despre vaccinuri si sub 50 la suta credeau ca vaccinarea este cea mai sigura modalitate de a ne apara in fata unor boli, in 2019. Sondajul, facut la comanda Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) de catre INSCOP,…