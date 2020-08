VIDEO Celebrul monument Turnul Galata din Istanbul, "restaurat" cu pickhammerele

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai serviciilor de securitate au fost ucisi in accidentul unui avion de recunoastere prabusit in provincia Van din estul Turciei, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, potrivit Reuters , citand un anunt facut joi de ministrul de interne. „Avionul de recunoastere” s-a prabusit in provincia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE.Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip Erdogan…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Ankara acuza platforma de microblogging Twitter ca ar fi o mașinarie propagandistica, dupa blocarea a peste șapte mii de profiluri din Turcia. Twitter a introdus intr-un registru al site-urilor propagandistice peste 32 mii de conturi din China, Rusia și Turcia.…

- Parlamentul turc a adoptat joi un proiect de lege controversat ce intareste considerabil prerogativele "paznicilor de cartier", opozantii presedintelui Recep Tayyip Erdogan acuzandu-l ca prin acest demers intentioneaza sa isi organizeze o "militie" loiala, informeaza AFP.Citește și: VERDICT…

- Banca Centrala a Turciei (CBRT) a redus dobanda de referinta cu o jumatate de punct procentual, la 8,75%, dupa ce anterior isi exprimase disponibilitatea de a inaspri politica monetara pentru a tine sub control inflatia si a atenua efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Reuters si…

- Autoritațile turce au deschis joi o ancheta dupa ce persoane necunoscute au piratat sistemul de chemare la rugaciune din Izmir (vest) pentru a difuza cântecul italian de protest "Bella Ciao" de la minaretele mai multor moschei din oraș, scrie AFP. Imnul anti-fascist a fost difuzat…