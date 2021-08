Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Michael Caine a primit Globul de Cristal pentru intreaga activitate, vineri seara, in deschiderea celei de-a 55-a editii a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary. Michael Caine, de doua ori premiat cu Oscar - pentru „Hannah and Her Sisters” (1986) si „The Cider…

- Cea de-a 55-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary si-a deschis vineri portile in Republica Ceha, dupa ce editia de anul trecut a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Festivalul este unul dintre cele mai vechi astfel de evenimente din lume.…

- Cea de-a 55-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary si-a deschis vineri portile in Republica Ceha, dupa ce editia de anul trecut a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Festivalul este unul dintre cele mai vechi astfel de evenimente din lume. Primele…

- Aproximativ 60 de migranti care intentionau sa ajunga in Europa, intre care femei si copii, s-au inecat luni intr-un naufragiu in largul Libiei, o noua drama a imigratiei ilegale in Marea Mediterana, a anuntat luni Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), relateaza AFP. "Cel putin 57 de…

- „Hornbach isi continua strategia de expansiune pe piata locala si suntem mandri sa anuntam deschiderea unei noi locatii, de data aceasta in Cluj-Napoca. Investitia totala in noul nostru magazin s-a situat la 27 milioane de euro, suma ce include si stocul initial de marfa. Astfel, prin inaugurarea acestui…

- Ungaria este pe lista producatorilor de masini electrice prin Mercedes, iar din Cehia, Skoda promite o revolutie electrica. Polonia lucreaza la un brand auto national si pentru ca electromobilitatea se anunta a fi moda viitorului a ales pentru prima masina poloneza propulsie electrica, arata MEDIAFAX.…

- Karlovy Vary International Film Festival, cel mai important eveniment de gen din centrul si estul Europei, a dezvaluit marti lineup-ul selectiei oficiale, restrospectivei si programul dedicat profesionistilor din industrie. In doua competitii si in programul de proiectii speciale au fost anuntate…

- Grecia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Croația și Polonia s-au conectat la portalul european pentru primele certificate COVID din UE, in timp ce unele țari au decis sa emita certificatul digital numai atunci cand aplicațiile vor fi dezvoltate la nivel național. Acest sistem, la care sunt conectate…