Aproximativ 250.000 de cehi s-au adunat sambata la Praga pentru a cere plecarea premierului miliardar Andrej Babis, pe care il acuza de coruptie. Protestul are loc in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revolutia de catifea care a dus la caderea comunismului in fosta Cehoslovacie, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.