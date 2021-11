​​VIDEO Ce nu s-a văzut la TV din Parlament în ziua când PSD și PNL și-au votat Guvernul Timp de aproape 40 de minute cât noul premier Ciuca și-a citit discursul, în sala de plen a Parlamentului a fost o forfota continua. Atenția &"la cote maxime&" i-a copleșit pe mulți parlamentari, ba pâna și pe miniștrii noului cabinet... Unii chiar au avut nevoie de pauza și au ieșit în bloc în timpul ședinței. Liderul celui de-al doilea partid ca marime din noua majoritate parlamentara a lipsit de la ședința, și-a facut apariția discret doar la vot și-apoi a disparut iar. În tot acest timp, pe holul din fața salii s-a iscat un protest anti-USL, iar în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

