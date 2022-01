Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au avertizat ca furtuna de zapada urmeaza sa se intensifice rapid, iar temperaturile vor fi extrem de scazute.Avertizari de viscol au intrat in vigoare in mai multe state, inclusiv Carolina de Nord, Pensylvania și New York. Meteorologii au avertizat ca in unele zone stratul de zapada ar…

- O furtuna de zapada matura de zile intregi toata coasta de est a Statelor Unite: multe drumuri sunt impracticabile, iar in Manhattan oamenii se dau cu sania in parcuri. Furtuna, asteptata de zile intregi, „matura” toata coasta de est, incepand cu Massachusetts, si a adus zapada si la New York,…

- Stare de urgența in SUA. Coasta de est se afla sub alerta de „ciclon-bomba”, care ar putea afecta 75 de milioane de americani. Mii de zboruri au fost deja anulate, potrivit Mediafax. Capitala statului Massachusetts este unul dintre orașele care se așteapta sa fie cel mai grav afectate de furtuna,…

- Milioane de americani au stat la adapost duminica, deoarece o "furtuna majora de iarna", potrivit serviciilor meteorologice, a lovit estul Statelor Unite insotita de zapada si gheata, provocand intreruperi de curent care au afectat cel putin 235.000 de persoane, scrie AFP. Miezul furtunii…

- O furtuna de zapada a provocat un ambuteiaj de proportii pe una dintre cele mai importante autostrazi americane de pe coasta de Est, care leaga orasele New York și Washington. Pe o distanța de 80 de kilometri, sute de oameni au ramas blocați aproape 24 de ore.

- Doi soferi de TIR nemultumiti de felul in care s-a facut, luni dimineata, deszapezirea pe autostrada A1, in judetul Sibiu, au fost surprinsi prin statie de angajatii de la Drumuri in timp ce ii criticau pe acestia, care erau cu utilajele curatand soseaua. "Ce au asteptat acestia, ma? Zapada de doi…

- In urma cu aproximativ 10 ani de zile, Anamaria Ferentz s-a mutat in America. Fosta cantareața s-a stabilit acolo și nu mai are de gand sa revina prea curand in Romania. Recent a implinit 46 de ani, așa ca a petrecut și, cu aceasta ocazie, și-a prezentat și iubitul. Anamaria Ferentz traiește de ceva…

- Alexandra Knizel, 29 de ani, a absolvit scoala de asistente medicale, a facut voluntariat in clinici din Sibiu si si-a dorit sa se angajeze intr-un spital de stat din orasul sau. Spune ca nu a reusit doar pentru ca nu a fost dispusa sa-si plateasca postul pentru care concura. Anul acesta, s-a hotarat…