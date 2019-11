Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este una dintre cele mai iubite cantarete autohtone. Vocea sa impecabila a cucerit inimile sutelor de fani si se pare ca talentul ei incontestabil este mostenit mai departe de fiica ei Sofia. Impreuna cu ea, artista si-a uimit admiratorii cu un duet surpriza.

- De cand a devenit mama, Carmen Simionescu știe sa iubeasca mai mult ca niciodata. Fata lui Adrian Minune se fotografiaza frecvent alaturi de fetița ei, Sofia, insa cea mai recenta poza parca le-a intrecut pe toate.

- Fiica lui Adi Minune este cum nu se poate mai fericita! Cariera ii merge ca pe roate și este implinita, dar este și o mamica de succes, caci de la venirea pe lumea a fetiței sale, Sofia, este nedezlipita de aceasta!

- Poliția indiana a avut parte de o surpriza de proporții dupa ce un barbat care cerșea pe strazi a murit intr-un accident. Acesta avea o adevarata avere, informeaza actualidad.rt.com. Birbhichand Azad, in varsta de 62 de ani, a incetat din viața saptamana trecuta in urma unui accident. Acesta a fost…

- Carmen Simionescu si Bogdan Caplescu au lasat agitatia din Capitala si au plecat pentru cateva zile in Istanbul, Turcia. Si, pentru ca au avut o perioada mai aglomerata, proaspetii parinti au dorit sa petreaca numai ei doi timp impreuna, asa ca au lasat-o pe fiica lor, Sofia, acasa.

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Gheorghe, s-ar fi desparțit dupa doar doi ani de relație. Se pare ca cei doi s-au separat in urma cu o luna, sustin jurnalistii de la wowbiz.ro. Inca nu se cunoaște motivul desparțirii celor doi. Potrivit apropriaților, Elena și Catalin au avut o relație frumoasa…

- De cand au devenit parinți pentru prima data, Carmen Simionescu și iubitul ei, Bogdan Caplescu sunt in culmea fericirii! Cei doi petrec foarte mult timp in compania fetiței lor și chiar daca sunt tineri, sunt extrem de dedicați in creșterea și ingrijirea micuței Sofia Maria Rossa.

- Fiica lui Adi Minune a devenit pentru prima oara mama, in urma cu aproape o saptamana, cand a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Carmen Simionescu și micuța Sofia au fost externate din spital, iar artista a postat primul mesaj și prima imagine cu bebelușul ei. Carmen Simionescu traiește cea mai…