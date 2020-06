Stiri pe aceeasi tema

- Toate drumurile duc la... Alex Bodi, care de cateva saptamani a ieșit din relația cu Bianca Dragușanu, insa nu e singur. Afaceristul a marturisit ca are o noua iubita, dar chiar și așa barbatul e inconjurat de femei frumoase. Carmen de la Salciua a aparut in bolidul sau de zeci de mii de euro!

- Carmen de la Salciua a fost protagonista unui cadru șocant pe rețelele de socializare! Frumoasa manelista le-a dat serioase motive de ingrijorare fanilor, dupa ce s-a afișat cu un șarpe incolacit de gat!

- Simona Halep a venit cu o provocare pentru fanii sai. Tenismena le-a pregatit un exercițiu pentru "picioare vesele". "E timpul pentru provocare. Credeți ca ma puteți bate? Cat de multe repetari puteți face in 45 de secunde? Incepeți", i-a intrebat Halep.Vezi și: OFICIAL - Noile restrictii…

- Carmen de la Salciua, pregatita sa intre intr-o noua relație? Celebra manelista este inconjurata de iubire la tot pasul, lucru de care este conștienta și artista. Iata ce „semn” a primit vedeta din partea lui Cupidon!

- „Carmen de la Salciua iubește din nou?” Asta e intrebarea ce a stat pe buzele sutelor de fani, dupa ce frumoasa manelista a reușit sa le dea multe palpitații. Motivul? Artista a primit un cadou extrem de romantic pe care a ținut sa-l impartașeasca și cu admiratorii ei.

- Loredana Groza le da clasa tuturor puștoaicelor! Celebra cantareața s-a lasat filmata intr-o ipostaza inedita, iar fanii au ramas uimiți inca o data de frumusețea ei ieșita din comun.

- Virusul ucigaș din China provoaca din ce in ce mai multa teama in randul oamenilor. In Romania, 49 de persoane sunt infectate de coronavirus, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Deși trateaza subiectul cu seriozitate, in ceea ce o privește pe Carmen de la Salciua, cantareața…

- „Suzi Q”, documentar despre cantareata americana Suzi Quatro, celebra in anii 1970-1980, va rula pe 1 iulie in cinematografe, dupa care va fi disponibil online, potrivit Variety, potrivit news.ro.Premiera americana va avea loc pe 29 martie, la Sonoma International Film Festival. In principiu,…