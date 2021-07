VIDEO Cannes 2021: Leos Carax, realizatorul peliculei ''Annette'', recompensat cu premiul pentru regie

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Caleb Landry Jones a castigat sambata seara premiul pentru interpretare masculina in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie rolul sau in pelicula ''Nitram'', in regia australianului Justin Kurzel, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata…

- Patru filme romanești, de lungmetraj și scurtmetraj, care au premiera internaționala in cadrul Festivalului de la Cannes, vor fi prezentate la ANONIMUL IIFF, intre 9-15 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, inforemaza Mediafax. „Intregalde”, cel de-al șaptelea film semnat de Radu Muntean,…

- Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de film din lume, cel de la Cannes, a revenit dupa un an de pauza din cauza pandemiei. Este o editie speciala atat din aceasta perspectiva, cat si pentru alte cateva premiere. Pentru prima data, juriul este format in majoritate din femei. Tot pentru prima data…

- Filmarile de la "Annette", lungmetrajul care a deschis marti cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si care concureaza pentru castigarea trofeului Palme d'Or, au fost marcate de exigentele "uneori pur si simplu imposibile" ale regizorului sau, cineastul francez Leos Carax, au dezvaluit…

- Filmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver si Marion Cotillard, va deschide, pe 6 iulie, cea de-a 74-a editie a Festivalului de la Cannes, potrivit news.ro. Lungmetrajul va fi inclus si in competitia de anul acesta. „Annette”, primul film in limba engleza…

