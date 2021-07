Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Pelicula ''Memoria'', in regia cineastului thailandez Apichatpong Weerasethakul, si ''Ahed's Knee', in regia israelianului Nadav Lapid, au fost recompensate ex-aequo sambata seara cu Premiul Juriului in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ”Feathers”, in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ”devotata trup si suflet sotului si copiilor sai’‘ si care,…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ''Feathers'', in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ''devotate trup si suflet sotului si copiilor sai'' si…

- Cea de a 74 a ediție a Festivalului de film de la Cannes incepe in aceasta seara. Ziariștii acreditați și publicul nu au acces in sala decat cu masca și nu inainte de a trece de filtrul de securitate care de data asta include și un control al certificatului verde digital.

- Cinci femei si trei barbati, de pe cinci continente, fac parte din juriul international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de cineastul Spike Lee. Juriul va analiza cele 24 de filme selectate in competitia celei de-a 74-a editii a festivalului, care va avea loc intre 6 si 17 iulie,…

- Cineastul Cristian Mungiu va prezida juriul sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021, care va avea loc intre 7 si 15 iulie, se arata pe site-ul organizatorilor. „La Semaine de la Critique este incantat sa anunțe ca regizorul roman Cristian Mungiu, a carui remarcabila…

- Cineastul roman Cristian Mungiu va fi presedintele juriului sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021, arata News.ro. „Semaine de la Critique se bucura sa incredinteze rolul de presedinte al juriului acestei a 60-a editii cineastului roman Cristian…