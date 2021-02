Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSRM, Igor Dodon, se arata impotriva dizolvarii Parlamentului de la Chișinau și declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, amintind despre repetatele concluzii ale Comisiei de la Veneția referitoare la acest subiect. „Concluzia ferma este - “Dizolvarea Parlamentului in cazul cind deputații…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legii privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Premierul Florin Citu a precizat ca este nu doar o promisiune facuta de coalitia de guvernare, dar si o recomandare a institutiilor europene. De asemenea, ministrul Justiției, Stelian…

- Deputații socialiști vor anunța ONU, Consiliul Europei, Comisia de la Veneția cu privire la decizia Curții Constituționale, care a anulat Legea privind funcționarea limbilor, Declarația a fost facuta de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrincea și ministrul interimar al Justiției,…

- Serum Institute din India (SII), cel mai mare producator de vaccinuri din lume, a luat foc joi, insa mass-media au precizat ca productia de vaccinuri COVID-19 nu a fost afectata, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Cinci persoane si-au pierdut viata in incendiu, a declarat pentru presa primarul…

- Persoanele ce calatoresc din Romania spre #Italia au obligația de a prezenta transportatorului la momentul imbarcarii o adeverința care confirma efectuarea, in cele 48 de ore anterioare intrarii pe teritoriul italian, a unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, potrivit decretului…

- Intorcandu-se din celebra sa cruciada in Țara Sfanta, regele Angliei, Richard Inima-de-Leu, naviga spre casa in Adriatica, dar o furtuna l-a obligat sa se opreasca in Veneția. Apoi, a luat neinspirata hotarare sa iși continue calatoria pe uscat, prin Austria, deși știa ca ducele Leopold se numara printre…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Legea cu privire la transmiterea Stadionului Republican pentru construcția unei noi Ambasade a SUA in Republica Moldova isca in continuare controverse. Deputații PSRM au anunțat astazi ca au sesizat Curtea Constituționala pentru a verufica constituționalitatea legii respective,…

- DE ZIUA NATIONALA A ROMANIEI - Violonistul Alexandru Tomescu si Vioara Stradivarius Elder-Voicu conecteaza romanii de pretutindeni prin muzica sa "Cred ca o sarbatoare adevarata nu poate exista in absenta muzicii. Este o mare bucurie si onoare sa pot prezenta tuturor romanilor, cu ocazia Zilei Nationale…