O tornada a ucis o persoana in localitatea canadiana Mascouche, situata la cateva zeci de kilometri nord de Montreal, a anuntat luni seara vicepremierul si ministrul sigurantei publice din Quebec, potrivit AFP. "Fenomen meteorologic extrem in Mascouche. Din pacate, ne-a fost confirmat decesul unui barbat. Gandurile noastre sunt alaturi de familia sa si de cei apropiati", a scris Genevieve Guilbault pe Twitter. Phenomene meteo extreme a Mascouche. On nous confirme malheureusement le deces d’un homme. Nos pensees accompagnent sa famille et ses proches. Nos equipes gouvernementales sont mobilisees…