- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Jake Paul (23 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi din lume se afla in mijlocul unui scandal imens in Statele Unite ale Americii. CONTEXT: Pe 25 mai, George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima suflare.…

- Moartea lui George Floyd a provocat o explozie de furie in Statele Unite si manifestatii impotriva violentei politiei in mai multe orase din tara. Orașele americane au impus restricții de circulație pe timp de noapte pentru a putea opri violențele, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Un camion cisterna…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- In meciul dintre Schalke și Werder Bremen, scor 0-1, americanul Weston McKennie (21 de ani) a purtat o banderola pe care scria „Dreptate pentru George”, in memoria conaționalului George Floyd, ucis de un polițist in Minneapolis. Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de…

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…