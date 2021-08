Politistii de frontiera din Botosani au depistat opt cetateni din India care incercau sa intre ilegal in Romania, cu scopul de a ajunge in Spatiul Schengen, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera, Minodora Racnea.



Potrivit sursei citate, indienii au fost preluati de autoritatile de frontiera ucrainene, in baza Acordului de readmisie.



Sursa: ITPF Iasi

"In data de 25 august 2021, in baza schimbului de date si informatii cu autoritatile de frontiera din Ucraina, politistii de frontiera din cadrul…