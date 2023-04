Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute și a adus in fața noastra inca un model construit pe platforma MEB a celor de la grupul VAG, Tavascan fiind practic un var indepartat a lui Volkswagen iD.5. Forma de SUV Coupe este astfel impartașita și cu modele precum Skoda Enyaq Cooupe iV sau Audi…

- Lansarea a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute și a adus in fața noastra inca un model construit pe platforma MEB a celor de la grupul VAG, Tavascan fiind practic un var indepartat a lui Volkswagen iD.5. Forma de SUV Coupe este astfel impartașita și cu modele precum Skoda Enyaq Cooupe iV sau Audi…

- Volkswagen vrea sa lanseze zece noi modele electrice pana in 2026 și se va concentra in special pe piața chineza. Volkswagen are un plan de cateva zeci de miliarde de euro pentru „electrificare” și a prezentat luni un fel de Passat electric, modelul ID 7, care va avea autonomie de maxim 700 km.

- La inceputul acestui an, Toyota a anunțat un nou plan de electrificare a gamei sale de modele. Mai exact, acesta consta in lansarea unei platforme noi, dedicate viitoarelor modele electrice, precum și in lansarea a nu mai puțin 10 modele electrificate noi pana in 2026. Noua abordare anunțata de Koji…

- Volkswagen a prezentat, la sfarșitul acestei saptamani, cel mai nou concept al sau: ID.2all Mașina va avea propulse electrica și va costa sub 20.000 de euro. Germanii au prezentat conceptul ID 2all care este de dimensiunile unui Polo, va fi lansat in 2025 și va avea doua versiuni de baterie. Volkswagen…

- Noul Duster și Bigster vor fi produse in Romania. Cand va avea loc lansarea noilor modele Dacia Noul model SUV Dacia bazat pe conceptul Bigster va fi produs in Romania. Lansarea va avea loc in 2025. Cu un an mai devreme, din uzina de la Mioveni iși va face apariția cea de-a treia generație a modelului…

- Volkswagen se pregatește sa introduca o gama noua, din ce in ce mai bogata, de modele electrice in acest deceniu. Cel mai nou membru al familiei de modele cu zero emisii din acest moment este noul ID.3 facelift, lansat tocmai in urma cu o saptamana. Noul model aduce elemente vizuale noi, materiale mai…

- Anul trecut, Volkswagen a lansat modelul electric ID.Buzz, unul dintre cele mai anticipate modele ale constructorului german din ultima perioada. Interiorul noului monovolum electric este confecționat din materiale ecologice și reciclate, iar o astfel de abordare va fi vazuta și la celelalte modele…