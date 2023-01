VIDEO: Blinken vizitează Cisiordania Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit marți cu președintele palestinian Mahmoud Abbas la Ramallah, unde face apel la incetarea violențelor și reafirma sprijinul Washingtonului in conflictul de zeci de ani dintre Israel și palestinieni. Blinken indeamna la calm de ambele parți dupa ce saptamana trecuta un palestinian inarmat a ucis șapte persoane in fața unei sinagogi, in cel mai grav atac de acest fel din ultimii ani in zona Ierusalimului. Saptamana trecuta, Autoritatea Palestiniana a lui Abbas a suspendat acordul de cooperare in materie de securitate cu Israelul dupa cel mai… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

