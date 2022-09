Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden a declarat in cadrul discursului sau de la Adunarea Generala a Națiunilor Unite, ca Statele Unite sunt decise sa apere democrația in intreaga lume, in urma amenințarilor nucleare lansate marți dimineața de liderul rus Vladimir Putin. Principalele declarații ale președintelui…

- Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza mii de trupe suplimentare pentru razboiul din Ucraina va duce la escaladarea conflictului. Joe Biden spune ca SUA sunt decise sa apere democrația in intreaga lume.„Este un razboi brutal, complet inutil. Putin a amenințat astazi nuclear Europa. Resping…

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. „Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Modificarile climatice sunt ”un pericol clar si iminent” si o ”amenintare la adresa existentei natiunii noastre si a lumii”, a tunat presedintele american. Biden on climate change: “It is literally, not figuratively, a clear and present danger.” — Aaron Rupar (@atrupar) ”Sanatatea concetatenilor nostri…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari marti ca gigantul din domeniul gazelor Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP, citata de Agerpres. „Gazprom si-a indeplinit, continua…

- Statele Unite vor avea 5.000 de militari in Romania, ca parte a planului de descurajare la adresa Rusiei, a anunțat, miercuri, președintele american Joe Biden, inainte de a incepe summitul NATO de la Madrid. Statele Unite urmeaza sa-si consolideze pozitionarea militara in Europa, pentru ca NATO sa poata…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat, miercuri, la summit-ul NATO de la Madrid, creșterea prezenței militare americane in toata Europa. Statele Unite iși vor „consolida poziția militara in Europa”, astfel incat NATO sa poata „raspunde la amenințari din toate direcțiile și in toate domeniile: terestru,…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat sambata o lege care vizeaza sa implementeze o reglementare a armelor de foc - cea mai importanta din ultimii 30 de ani -, dar care ramane sub ambitiile sefului democrat al statului, relateaza AFP.