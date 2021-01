Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a susținut astazi un discurs in care ii cere președintelui in funcție Donald Trump sa iasa public și sa le ceara susținatorilor sa puna capat haousului.

- Donald Trump, presedintele american in exercitiu, nu accepta nici acum rezultatele obtinute in urma alegerilor prezidentiale de pe 3 noiembrie, castigate de Joe Biden. Cu doua zile inainte de reuniunea electorilor care vor desemna viitorul presedinte al Statelor Unite, Trump sustine pe Twitter ca el…

- ”Alt vaccin tocmai a fost anuntat. De aceasta data de catre Moderna, cu 95% eficacitate. Fie ca toti marii «istorici» s-si aminteasca de faptul ca aceste mari descoperiri, care vor pune capat coronavirusului, au fost toate realizate in timpul mandatului meu”, a scrispe Twitter presedintele american…

- Anuntul grupului farmaceutic Pfizer conform caruia vaccinul sau impotriva COVID-19 a redus cu 90% riscul de imbolnavire in urma contractarii noului coronavirus a generat marti un imens val de speranta in intreaga lume, Statele Unite estimand ca ar putea avea un vaccin autorizat in cateva saptamani,…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…