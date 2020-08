Stiri pe aceeasi tema

- Muncitori din mai multe uzine din Minsk au manifestat luni, 17 august, la apelul opoziției din Belarus, care a anunțat o greva generala generala dupa imensa manifestație de duminica, pentru alungarea de la putere a președintelui Aleksandr Lukașenko, noteaza CNN.La doar zi dupa ce zeci de mii de oameni…

- Un summit extraordinar al liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene va avea loc miercuri, prin videoconferinta, pentru a discuta despre situatia din Belarus, a anuntat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, potrivit AFP, Reuters si EFE."Poporul din Belarus are…

- Svetlana Tihanovskaia a spus luni ca este pregatita sa conduca Belarus și a facut apel la crearea unor mecanisme legale care sa asigure ca pot fi ținute noi alegeri prezidențiale, corecte, transmite Reuters. Printr-un mesaj video realizat din Lituania, ea a cerut și forțelor de poliție și securitate…

- Sute de mii de persoane au ieșit în marș pentru a protesta împotriva puterii la Minsk, în timp ce muncitori au fost aduși cu forța pentru o demonstrație pro-guvernamentala, în timp ce președintele Alexander Lukașenko se confrunta cu cel mai mare val de contestare de la sosirea…

- Agenția de stat belarusa Belta a difuzat marți o înregistrare video în care opozanta Svetlana Tihanovskaia citește un text de pe o hârtie pentru a cere partizanilor sai sa renunțe la proteste, o înregistrare realizata sub amenințare, dupa cum acuza susținatorii sai, scrie AFP.…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a publicat marti, 11 august, un mesaj video, la scurt timp dupa ce a parasit Belarusul. Ea a dat de inteles ca a decis sa fie alaturi de copiii sai, care la fel au parasit tara din motive de securitate.

- Svetlana Tihanovskaia s-a nascut pe 11 septembrie 1982, in orașul Mikașevici, regiunea Brest din Republica Belarus. In 2000, a absolvit liceul cu medalie de aur in orașul natal. Dupa aceasta a intrat la facultatea de limbi straine a Universitații Pedagogice Mozir, dupa care a devenit profesor de…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a parasit Belarusul. Ea se afla actualmente in Lituania, informatia fiind facuta publica de catre ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.