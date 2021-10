Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a caștigat cu scorul de 3-1, acasa, impotriva lui FSV Mainz. Erling Haaland a inscris de doua ori, ducand astfel echipa pe primul loc in Bundesliga. Haaland, revenit dupa o accidentare care l-a tinut departe de gazon din luna septembrie, a incris in min.54 din penalty si 90+4, devansandu-l…

- Bayern Munchen a suferit primul eșec din acest sezon de Bundesliga: echipa pregatita de Julian Nagelsmann a fost învinsa de Eintracht Frankfurt, scor 2-1, pe teren propriu, într-un meci din etapa a saptea. Tot duminica, Bayer Leverkusen s-a impus pe terenul Arminiei Bielefeld, scor 4-0.Rezultatele…

- Bayern Munchen s-a dezlanțuit, sâmbata, pe teren propriu, în fața nou-promovatei VfL Bochum. În etapa a cincea din Bundesliga, campioana Germaniei s-a impus cu 7-0 și a urcat provizoriu pe prima poziție în clasament.Pe Allianz Arena, bavarezii au înscris prin Sane ('17),…

- ​Dupa ce în urma cu un an de zile era învinsa cu un umilitor 8-2 de Bayern, Barcelona a suferit înca o data împotriva nemților. Campioana Germaniei s-a impus cu 3-0 pe Camp Nou, la meciul de debut în noua ediție de Champions League. Muller (33') și Lewandowski…

- Bayern Munchen s-a impus mai greu decât era de asteptat în fata lui FC Koln, cu 3-2, duminica, pe teren propriu, în etapa a doua din Bundesliga.Toate golurile au fost înscrise în repriza a doua. Campioana en titre a condus cu 2-0 dupa golurile marcate de Lewandowski…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a doua a campionatului Germaniei, potrivit news.ro: Bochum – Mainz 2-0 Au marcat: Holtmann ’21, Polter ‘55 Eintracht Frankfurt – Augsburg 0-0Freiburg – Borussia Dortmund 2-1Au marcat: Grifo ‘6, Sallai…

