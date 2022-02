VIDEO: Bătaie cu săbii și topoare între două găști în Lugoj Un scandal a izbucnit intre doua tabere de romi din Lugoj dupa ce s-au intalnit intamplator in cartierul Micro I. In altercatie au fost folosite bate si topoare. La vederea scandalului, locuitorii din zona s-au adapostit de frica. Pana la sosirea echipajelor de la politie si jandarmerie, mai multi tineri implicati in conflict au reusit sa fuga. Un barbat lovit cu un topor a fost transportat la spital. Fortele de ordine au blocat orasul in urma altercatiei, in cautarea celor implicati, scrie lugojinfo.ro. Persoanele implicate au fost date in consemn la frontiera pentru a nu putea parasi tara.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș, aseara, in Lugoj, județul Timiș. Șase persoane au fost reținute, iar una a ajuns la spital, dupa ce doua clanuri rivale s-au razboit cu rangi, topoare și bate, cuțite pe strazile din oraș. Nebunia a avut loc in cartierul Micro I, in momentul in care membrii celor doua familii s-au intalnit…

- Un conflict intre doua familii de romi a degenerat la Lugoj intr-un adevarat razboi. Totul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator. Lugojenii care locuiesc in zona au ramas șocați de violențe și au fugit sa se adaposteasca atunci cand au vazut ca tinerii se…

- Incaierarea cu sabii și topoare in mijlocul strazii dintre doua familii de țigani din Lugoj a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Incidentul s-a petrecut, conform celor de la lugojinfo.ro, in cartierul Micro 1. Pe imagini se observa cele doua tabere care se ataca reciproc. Unul dintre barbați…

- Politistii din Vrancea fac cercetari, joi, dupa ce au aparut imagini care surprind o bataie intre mai multe fete. Acesta ar fi eleve ale unei unitati de invatamant din Focsani, iar agresiunea a avut loc pe o strada din oras, in afara orelor de curs. Imagini cu mai multe fete implicate intr-o bataie,…

- Interventie rapida a autoritatilor din Constanta, datorita sistemului de alertare al autoturismului. In urma unui grav accident de circulatie care a avut loc pe Autostrada A4, masina a fost cea care a sunat prima la 112. Salvatorii au putut asculta ambiental si au trimis primul echipaj dupa coordonatele…

- Intervenție rapida a autoritaților din Constanța, datorita sistemului de alertare al autoturismului. In urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada A4, mașina a fost cea care a sunat prima la 112. Salvatorii au putut asculta ambiental și au trimis primul echipaj dupa coordonatele…

- Scene șocante in Sacele! Un barbat in varsta de 42 de ani a ajuns in stare grava la spital, iar alte doua persoane au fost grav ranite, dupa o bataie cu sabii, topoare și bate. La fața locului au ajuns polițiștii care au reușit cu greu sa-i linișteasca.