VIDEO Barna: Măsurile de distanţare şi de siguranţă trebuie respectate; vaccinarea este importantă Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri, dupa ce a facut a doua doza de vaccin anti-COVID, ca se simte foarte bine si a precizat ca masurile de distantare si siguranta trebuie respectate.

"Foarte bine. Probabil datorita faptului ca am fost dintre cei care a avut COVID, organismul este obisnuit sau a fost obisnuit. Nici dupa prima doza nu am avut astfel de problema. Si acum ma simt excelent. (...) Masurile de distantare si de siguranta trebuie respectate. Exista acea a doua tulpina mai molipsitoare de care ne temem cu totii. Din acest motiv, va recomand in continuare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

