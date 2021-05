VIDEO. Bărbat, RUPT DE BEAT, căzut într-o parcare din Cluj-Napoca. Au intervenit două ambulanțe Medicii clujeni au fost solicitați sâmbata seara sa intervina dupa ce o persoana a fost vazuta agonizând în fața unui bloc. Din primele informații, persoana se pare ca persoana se afla într-o stare precara de sanatate pe fondul consumului de alcool.

Conform unor martori, în zona s-au auzit mai multe înjuraturi și se petrec des batai între persoanele fara adapost. Polițiștii clujeni au exclus însa ipoteza unei batai, &"Poliția a fost sesizata despre faptul ca o persoana se afla cazuta la sol. A fost direcționat… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

