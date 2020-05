Stiri pe aceeasi tema

- Puține companii IT din Cluj au sarit sa se implice in campania inițiata de Inspectoratul Județean Școlar ”Ajuta un copil!”, pentru a dona tablete sau laptopuri pentru elevi.”Noi am trimis scrisoare catre companii clujene, catre universitați, catre primarii, sa se implice in campania noastra pentru a…

- Din cauza pandemiei de COVID-19, pana la inchiderea anului școlar cursurile se vor desfașura doar in sistem online, iar participarea elevilor este obligatorie. La inițiativa Consiliului Local al orașului Mioveni, administrația orașului, prin primarul Ion Georgescu, va putea achiziționa tablete electronice…

- Proiectul „Pana hat de carte!" este derulat de cabinetul parlamentar al senatorului Dan Lungu, scopul demersului actual fiind acela de a facilita accesul cat mai multor elevi din satele iesene in perioada in care scolile sunt inchise. Astfel, incepand de ieri, 4 mai, iesenii pot dona la sediul cabinetului…

- Primaria Piatra-Neamt vrea sa ofere gratuit 300 de tablete elevilor din familii fara posibilitati materiale, pentru a avea acces la cursurile de invatamant online, a declarat, joi, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, primarul Dragos Chitic. Edilul a precizat ca a convocat pe 4 mai o sedinta extraordinara…

- ,,Am convocat pentru luni, 4 mai, o ședința extraordinara a Consiliului Local in care vom aproba achiziționarea de tablete care vor fi puse gratuit la dispoziția elevilor din Piatra-Neamț ale caror familii nu-și permit cumpararea unui de dispozitiv electronic pentru a participa la cursurile școlare…

- Primaria Alba Iulia propune prelungirea perioadei in care cetațenii pot plati impozitele și taxele locale, cu bonificație, pana la 30 aprilie. Termenul inițial era 31 martie. Proiectul intra la aprobare in ședința Consiliului Local de vineri, 13 martie. Citește și FOTO ȘTIREA TA: Reducerile inving frica…

- Am gasit sub ștergatorul de parbriz al mașinii mele un flyer, pus de cineva din cadrul Primariei Alba Iulia, prin care mi se pune in vedere faptul ca ”incepand cu data de 16 martie 2020, se va introduce sistemul de plata pentru parcarile publice din Alba Iulia”, dar ma și asigura ca ”sumele colectate…

- Banii pentru bursele elevilor de la unitațile de invațamant preuniversitar de stat din municipiul Deva vor ajunge in contul școlilor dupa aprobarea bugetului general al municipiului de catre Consiliul Local Deva. Proiectul bugetului va fi supus spre dezbatere și aprobare consilierilor locali…