- Statiunea Baile Herculane impresioneaza prin istoria si frumusetea locurilor si monumentelor sale insa in ultimele decenii, multe dintre vestigiile sale valoroase au fost lasate in paragina.

- Un numar de 25 de cetateni turci care au incercat sa treaca ilegal frontiera au fost prinsi de politistii de frontiera de la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara. Calauzele acestora – doi romani – urmau sa primeasca sume cuprinse intre 100 si 150 de euro de persoana, destinatia…

- Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Ungariei, Viktor Orban, a fost cel care a anuntat inchiderea granitelor. Gulyas a precizat ca doar cetatenii maghiari vor mai putea intra in tara, insa si acestia vor avea apoi obligativitatea de a sta in carantina. Ei vor putea iesi numai dupa ce au avut…

- Doua agentii nucleare ale ONU au detectat niveluri ridicate de radioizotopi in nord-estul Europei, dar asigura ca aceste emisii, a caror origine ar fi o centrala nucleara din zona baltica, nu prezinta niciun risc, transmite vineri EFE. Mai multe tari nordice – Suedia, Norvegia, Finlanda – au semnalat…

- Exista o campie in Franța, la granița cu Germania, intre Munții Vosgi și Padurea Neagra, unde curge Rinul, care poarta numele de Alsacia. Renumita pentru castelele sale, vinul și catedrala din Strasbourg, poziționata in inima Europei, regiunea are o importanța culturala și economica speciala.

- O imprimanta creata de o echipa de studenti romani va ajunge in spatiu la bordul unei rachete ce va fi lansata in martie 2021 de la Polul Nord, din Kiruna (Suedia), acolo unde exista Esrange - cel mai mare centru spatial civil al Europei, situat deasupra Cercului Arctic (68°N, 21°E).

- Aproape 1.000 de romani care lucreaza la abatorul de carne din Germania devenit cel mai mare focar de COVID al Europei au fost confirmati cu coronavirus, conform datelor transmise joi de Ministerul roman de Externe.

- A existat o vreme in care granițele fotbalului erau bine delimitate, iar plecarea in strainatate era doar un vis pentru cei mai mulți fotbaliști romani, insa voința, talentul și norocul le-a permis catorva dintre aceștia sa-și indeplineasca cea mai mare dorința, aceea de a evolua și inscrie pentru marile…