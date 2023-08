Dronele maritime ucrainene au atacat, vineri dimineața, o baza navala rusa din apropierea Novorossiysk, cel mai mare port de la Marea Neagra. Portul este un centru important pentru exporturile rusești. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca dronele au fost distruse. Atacul de la portul Novorossiisk a determinat oprirea temporara a miscarii navelor, potrivit Caspian […] The post VIDEO. Atac fara precedent. Ucrainenii au bombardat cel mai mare port rusesc de la Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .