- Cel putin trei persoane au murit si patru au fost ranite, duminica dimineata, intr-un atac armat care a avut loc in orasul Nashville din statul american Tennessee. Atacatorul era imbracat doar cu o geaca. Atacul a avut loc la un magazin Waffle House, la ora locala 03:25 (ora 11:25, ora Romaniei - n.red.).…

- Pentru prima data din ultimii 35 de ani, in Arabia Saudita se va deschide o sala de cinematograf, in capitala țarii, Riyadh. In urmatorii cinci ani se preconizeaza deschiderea a 40 de cinematografe, transmite Reuters.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…