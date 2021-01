Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seara trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington. Acesta a subliniat ca, in astfel de cazuri, este fundamental ca liderii sa fie foarte clari in a le transmite sustinatorilor lor sa evite violentele, transmite EFE.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat miercuri seara trist din cauza asaltului asupra Capitoliului din Washington si a subliniat ca, in astfel de cazuri, este fundamental ca liderii sa fie foarte clari in a le transmite sustinatorilor lor sa evite violentele, transmite EFE potrivit…

- Membrii Congresului s-au baricadat in interior, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului de la Washington, miercuri, in ziua in care urma sa fie validata victoria lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie 2020. Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj de Anul Nou in care indeamna ca 2021 sa fie un 'an al vindecarii', transmite dpa. 'Atit schimbarile climatice, cit si pandemia COVID-19 sunt crize carora li se poate raspunde doar de toti impreuna - ca parte a unei tranzitii spre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a deplans vineri raspunsul fragmentat la pandemia de coronavirus si a facut apel la o coordonare globala in privinta vaccinurilor, relateaza DPA. Intr-un mesaj video adresat forumului anual al Premiului Nobel pentru Pace, Guterres a spus ca…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se declara "usurat" ca Armenia si Azerbaidjanul au ajuns la un acord, sub egida Rusiei, pentru incetarea ostilitatilor in Nagorno-Karabah, a declarat marti purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, potrivit AFP."Obiectivul nostru constant este…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a facut apel la combaterea urii in lume, la ceremonia de luni la care Congresul evreiesc mondial i-a decernat premiul Theodor Herzl, atribuit pentru prima data unui lider al Natiunilor Unite, relateaza AFP si Xinhua, citate de Agerpres.Secretarul general…