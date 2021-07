Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce oamenii de stiinta atrag atentia in Germania asupra pericolului variantei Delta, urmatoarea varianta de coronavirus se raspandeste deja, arata o analiza Deutsche Welle. C.37. Varianta din Anzi. Sau, mai simplu, varianta Lambda. Este posibil ca denumirea acestei noi mutatii a SARS-CoV-2 sa…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua actualizare a listei tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. ''Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat o noua actualizare a listei tarilor sau zonelor cu risc epidemiologic ridicat. ”Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire…

- In vederea realizarii acestui studiu rar care evalueaza consecintele incalzirii globale in materie de sanatate publica, 70 de cercetatori internationali au colectat date provenite din 732 de situri, repartizate in 43 de tari, pe o perioada cuprinsa intre 1991 si 2018.Au folosit apoi o metodologie complexa…

- OMS a primit, de asemenea, informații din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata in alte șapte teritorii, conform cifrelor din actualizarea epidemiologica saptamanala a agenției sanitare a ONU, ceea ce duce numarul total la 60.Potrivit raportului, varianta B.1.617 prezinta…

- Varianta de coronavirus detectata pentru prima data in India a fost semnalata oficial in 53 de teritorii, a anuntat miercuri intr-un raport Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform Agerpres. OMS a primit, de asemenea, informatii din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata…

- "Se aproba lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea", se arata in Hotararea CNSU nr. 26 din 10.05.2021. Lista cuprinde urmatoarele tari: Cipru, Uruguay, Bahrain, Maldive, Seychelles,…

- Netflix, o companie americana, reprezinta in acest moment cea mai mare platforma de streaming din intrega lume. Netflix se vede pe aproape tot mapamondul, insa prețurile abonamentelor difera de la o țara la alta. Netflix a pornit in 1997 ca o firma care inchiria DVD-uri, iar in 2000 avea deja 300.000…