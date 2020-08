Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a avut reactie dupa ce se umpluse de penibil duminica trecuta, la Clinceni. Joi seara, Poli a trecut in Copou, cu 2-1, de FC Voluntari si continua sa spere la mentinerea in elita. Succesul in fata ilfovenilor a avut mai multe cauze. in primul rand atitudinea, iesenii aratand, in sfarsit,…

- Timișorenii care locuiesc pe strada Anton Seiller situata in cartierul Iosefin declarat monument istoric au semnat o scrisoare deschisa prin care iși exprima nemulțumirea fața de ridicarea in zona a unui complex imobiliar cu șapte etaje. Oamenii spun ca „marele zid” ce se va ridica acolo le incalca…

- Un nou proiect demarat de administrația orașului Popești – Leordeni are ca obiectiv imbunatațirea vieții cetațenilor atat prin crearea de spații verzi, locuri de joaca, spații de relaxare, crearea unor locuri de parcare, cat și prin fluidizarea traficului in zona strazii Drumul Fermei Articol aparut…

- UNICAT… Serviciul de Astronomie din cadrul Muzeului „Vasile Parvan” Barlad, va propune o expozitie unica, cu imagini din arhiva Observatorului Astronomic Barlad, realizate pe parcursul anilor 2015 – 2020. Imaginile sunt expuse pana pe 30 august, in parcul „Mihai Eminescu” din localitate. Trecatorii…

- Investitia in valoare de 26.200.000 de lei, cu TVA, va presupune reabilitarea aleilor, conservarea Teiului lui Eminescu, reconstructia foisorului fanfarei cu o capacitate mai mare, reorganizarea compozitiei obiectelor de arta si restaurarea acestora, reabilitarea Aleii Junimistilor, dotarea cu mobilier…

- Problemele grave existente la Politehnica Iasi, semnalate de "Ziarul de Iasi", au ajuns si la urechile primarului Mihai Chirica. In cadrul sedintei Consiliului Local Iasi de marti, primarul a taxat dur tabloul existent in Copou: "Sa puna mana sa joace fotbal, sa aduca puncte. Cand echipa merge prost…

- Politehnica Iasi nu are prea mult timp la dispozitie pentru a-si linge ranile generate de esecul suferit duminica, la Ovidiu, 1-2 cu Viitorul Constanta, in partida din etapa a III-a a play-out-ului Ligii I de fotbal. Delegatia care a facut deplasarea pe litoral a plecat spre Iasi imediat dupa meci,…

- Locuitorii din cartierul Faleza Nord strang semnaturi in vederea depunerii unor petitii la Politia Locala si la Inspectoratul de Stat in Constructii Constanta Sunt nemultumiti de lucrarile demarate de municipalitate in Parcul ldquo;Dragoslavele" din cartier Lucrarile nu au fost si nu sunt semnalizate…