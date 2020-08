Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea merita o vacanța relaxanta și frumoasa, o distanțare de stresul provocat de serviciu sau de obligațiile de acasa. Insa, aceasta relaxare poate sa dispara complet daca ai obiceiuri care iți pot afecta sanatatea și buna dispoziție. De cate ori te-ai intors dintr-o vacanța cu un „suvenir” nedorit…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un atac virulent la adresa democratilor din opozitie, acuzandu-i ca incearca sa distruga modul de viata american, in contextul in care el ramane in urma in sondaje in fata rivalului sau democrat la Casa Alba, Joe Biden, in perspectiva alegerilor…

- Protestatarii americani au incercat luni sa demoleze o statuie a fostului presedinte Andrew Jackson situata in apropierea Casei Albe, scriind pe postament cuvintele 'killer scum' ('lepadatura de ucigas') inainte ca politia sa intervina, transmite Reuters.Citește și: Final de epoca in PNL:…

- Persoanele care pot furniza orice fel de informatii despre victima sunt rugate sa contacteze autoritatile olandeze sau Politia RomanaAutoritatile din Regatul Tarilor de Jos au cerut sprijinul autoritatilor romane pentru a identifica un barbat gasit mort in anul 2010. Cadavrul sau a fost depistat intr…

- Un autocar in care se aflau 49 de romani, 48 e pasageri și un șofer, a luat foc pe o autostrada din Austria, aproape de Viena. Fumul gros și negru s-a vazut de la zeci de kilometri distanța. Autocarul in care se aflau romanii a luat foc pe autostrada, in timpul mersului. Pentru stingerea flacarilor…

- Un tanar care se afla vineri seara pe drumul spre Saratura a observat la un moment dat o dara alba care se inalța spre cer. Evenimentul a avut loc in jurul orei 20.30. „Am vazut-o cand a ieșit din nori”, a povestit Paul, care ieșise cu mașina la plimbare. „Avea o luminița verde și era …