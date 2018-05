VIDEO ​Aproximativ 30 de case au fost distruse de Vulcanul Kilauea n Hawaii

Fountains of lava reach hundreds of feet into the air in this spectacular video captured during eruption on the east side of Hawaii's Big Island. https://t.co/fEEE1id1ae pic.twitter.com/gzZS4xxDoh — ABC News (@ABC) May 7, 2018





&"Geologii au anuntat ca scurgerea a traversat drumul Ho'okopu Road, situat la aproximativ 1,1 kilometri de fisura 8&", a precizat observatorul. Anterior, prezenta lavei a fost semnalata doar în imediata apropiere a fisurilor.

Seismicitatea, care a provocat eruptia, a scazut, tot potrivit Observatorului.

Seismicitatea, care a provocat eruptia, a scazut, tot potrivit Observatorului.

- Vulcanul Kilauea de pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii a erupt joi, fortand locuitorii dintr-un cartier rezidențial sa isi paraseasca casele. Aceste eveniment major vine dupa mai multe seisme care s-au produs in zona in ultimele zile.

- Vulcanul Kilauea de pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii a erupt joi, fortand locuitorii din zona sa isi paraseasca casele, informeaza Reuters si AFP. Eruptia a avut loc dupa ce in ultimele doua zile pe insula s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m.,…

