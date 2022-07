Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei PSD Neamt, in urma incidentului de la Lutca, unde un pod aflat in administrarea Consiliului Judetean, ce fusese reabilitat in urma cu cateva luni, s-a prabusit. Intrebat daca s-a autosuspendat din functia de presedinte al filialei,…

- Unda de șoc iscata dupa prabușirea podului de la Luțca ajunge direct la Ionel Arsene, liderul PSD Neamț. O reacție, deși un pic tarzie, vine chiar de la Marcel Ciolacu, liderul PSD. Pentru care dezastrul de la Luțca prevaleaza in fața condamnarii in prima instanța la 8 ani și 4 luni cu executare, pentru…

- ■ deocamdata nimeni nu se atinge de “ruine”, ca e ancheta ■ speram sa nu ploua prea tare in perioada urmatoare iar expertizele sa nu dureze ani ■ Nu au inceput lucrari de degajare a resturilor din podul de la Lutca, cel care s-a prabusit saptamana trecuta, pentru ca e o ancheta in derulare, care […]…

- Adrian Nita a declarat, marti, pentru News.ro, ca ancheta privind cauzele prabusirii podului de la Lutca este in plina desfasurare. “Ancheta isi urmeaza cursul. Beneficiarul are prin hotarare CJSU obligatia de a plati o noua expertiza, ne referim la cea extrajudiciara, nu la cea care face obiectul…

- Reporterii Observator de la Antena 1 au gasit bucați mari de polistiren expandat in pilonul podului prabușit de la Luțca. Polistirenul a fost pus in loc de beton, dat fiind ca e mult mai ieftin, potrivit Observator . Podul s-a prabușit joi dupa ce stalpii de rezistenta ai podului s-au rupt. Imagini…

- Procurorii DNA Bacau au deschis un dosar penal in rem cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, dupa ce joi podul peste Siret de la Luțca s-a prabușit in timp ce pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara, potrivit unui comunicat de presa. „La Serviciul…

- La Serviciul teritorial Bacau Directia Nationala Anticoruptie s a inregistrat la data de 09.06.2022 un dosar penal referitor la imprejurarile in care s a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s a redeschis circulatia rutiera pe podul de la Lutca, judetul Neamt, de peste…

- Un pod rutier s-a rupt, joi dupa amiaza, in judetul Neamt, iar un autocamion si o autoutilitara au fost surprinse in zona. In urma acestui eveniment, un barbat a fost ranit. Podul de la Lutca din judetul Neamt, care s-a rupt joi dupa amiaza in timp ce era traversat de un autocamion si de o autoutilitara,…