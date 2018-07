VIDEO Ancheta Financial Times: Un zgarie-nori al lui Donald Trump din Toronto a fost finantat cu bani rusesti dubiosi

Stiri pe aceeasi tema

- Zgarie-norul "Trump International Hotel and Tower Toronto", situat in orasul canadian Toronto, a fost finantat cu bani rusesti "dubiosi", a dezvaluit intr-o investigatie de amploare publicatia britanica Financial Times (FT), citata de EFE. Principalul investitor la turn, a carui constructie…

- "Avem o multime de probleme cu Rusia, fara nicio indoiala", a spus Von der Leyen in marja summitului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles. "Pe de alta parte, in mod cert trebuie sa tii deschise canalele de comunicare intre tari sau aliante…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters. "Avem o multime de probleme cu…

- Germania este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC.

- Suma uriașa caștigata de Ivanka Trump și soțul ei in 2017 i-a surprins pe americani, mai ales ca cei doi s-au retras de la conducerea companiilor pe care le dețineau, atunci cand au inceput sa lucreze la Casa Alba. Totuși, Ivanka Trump și Jared Kushner au caștigat in jur de 82 de milioane de solari…

- Tensiunile sunt, din nou, la un nivel ridicat, intre liderul nord-coreean Kim Jong-un, și președintele american, Donald Trump, dupa ce Phenianul a amenințat cu anularea intalnirii cu Washingtonul.In timp ce lumea se intreaba care sunt intențiile dictatorului din Asia, un nou raport informațional arata…

- Președintele american Donald Trump ar fi vrut ca atacul lansat, in noaptea de vineri spre sambata, asupra unor obiective militare din Siria, sa fie de trei ori mai mare și sa vizeze inclusiv sistemul de aparare aeriana al Rusiei.