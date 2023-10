Stiri pe aceeasi tema

- Sute de romani au fost aduși acasa din Israel cu doua curse Tarom. Printre aceștia se afla și straini care fug din calea razboiului. Aproximativ 1.100 de persoane au fost ranite in razboi. Iata ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE)!

- Un grup de 57 de pelerini din Maramureș și Cluj au ramas blocați in Israel. Se aflau la Ierihon, dar au fost anunțați de catre agenția de turism sa plece urgent la hotel pentru ca sunt probleme. Au reușit sa treaca din Palestina, unde erau cazați, in Israel, dar nu știu cand și cu ce […] Source

- Patriarhia Romana isi exprima adanca ingrijorare cu privire la recrudescenta razboiului din Israel, ca urmare a atacului terorist de sambata soldat cu zeci de morti si sute de raniti. Potrivit unui comunicat de presa remis sambata Agerpres, Patriarhia coopereaza cu autoritatile de resort pentru ca cei…

- Marcel Ciolacu a declarat ca sunt 790 de pelerini romani in Israel, in acest moment. Premierul și ministrul de Externe cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise toate…

- 790 de pelerini romani se afla in Israel, Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproape 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel. El a subliniat ca sunt cautate variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta , in contextul in care aeroporturile din Israel sunt in acest…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei fete in varsta de 16 ani, disparuta de pe raza comunei Crișcior, judetul Hunedoara. „La data de 3 octombrie 2023, in jurul orei 12:00, un barbat din comuna Crișcior a sesizat polițiștii Secției de Poliție…